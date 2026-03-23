Bafra’da yapımı devam eden bir otel inşaatında çalışan MD Alamgir KABİR (E-39), kalıp çakma işi yaptığı sırada dengesini kaybederek bir buçuk metre yükseklikten beton zemin üzerinde sabitlenmiş demir çubuklar üzerine düşerek yaralandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, adı edilen şahıs kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından sevk edildiği Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde Göğüs Cerrahi servisinde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.