Yasadışı yollardan Güney'den Kuzey'e geçen üç mülteci, üç gün tutuklu kalacak Yasadışı yollardan Güney'den Kuzey'e geçen üç mülteci, üç gün tutuklu kalacak

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Çatalköy’de dün sabaha yakın 124 miligram alkollü içki tesiri altında olan ve plajda bulunan F.G.(E-43), C.N.G.’ye (K-40) cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle darp edildi.  F.G’nin sol el bileği kıran. G.M. tutuklandı.

-Restoranda darp… Porselen şekerlikle boşanma aşamasındaki eşinin yüzüne, başına vurdu

Öte yandan boşanma aşamasındaki olduğu eşini Ozanköy’deki bir restoranda darp eden 44 yaşındaki O.K. tutuklandı.

O.K.’nin (E-44) porselen şekerlikle eşi F.K.’nin (K-28) yüzüne ve başına vurduğu, yüzünde kırıklar olan F.K.’nin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: rss