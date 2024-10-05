Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Çatalköy’de dün sabaha yakın 124 miligram alkollü içki tesiri altında olan ve plajda bulunan F.G.(E-43), C.N.G.’ye (K-40) cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle darp edildi. F.G’nin sol el bileği kıran. G.M. tutuklandı.

-Restoranda darp… Porselen şekerlikle boşanma aşamasındaki eşinin yüzüne, başına vurdu

Öte yandan boşanma aşamasındaki olduğu eşini Ozanköy’deki bir restoranda darp eden 44 yaşındaki O.K. tutuklandı.

O.K.’nin (E-44) porselen şekerlikle eşi F.K.’nin (K-28) yüzüne ve başına vurduğu, yüzünde kırıklar olan F.K.’nin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.