Hint basınındaki haberlere göre, Cammu Keşmir'in Budgam bölgesinde binlerce kişi, 1377-1438 yılları arasında yaşayan İslam düşünürü ve mutasavvıf Şeyhülalem Nureddin Nurani'nin türbesine yalın ayak yürüdü.

Türbe önünde toplanan Cammu Keşmir halkı, sıcak havalar ve kuraklık sebebiyle topluca yağmur duası yaptı.

Bölgede çiftçilikle geçimini sağlayan Gulam Hüseyin Handay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağmurun erken yağması için türbede dua ettiklerini belirterek, "Geçmişte Keşmir ne zaman uzun kurak dönemlere tanık olsa burada dua ederdik ve Allah dualarımızı kabul ederdi." dedi.

Cammu Keşmir'deki çok sayıda camide de kuraklık döneminin sona ermesi için dualar edildi.

Hukuk ve toplum uzmanı Şeyh Şevket, bu tür uygulamaların Cammu Keşmir kültürünün bir parçası olduğunu ve "insanların çeşitli türbe ve camilerde özel dualar ettiğini" söyledi.

Şevket, bunun yeni bir şey olmadığını ve çeşitli Müslüman ülkelerde de benzer duaların yapıldığına işaret etti.

- Tüm zamanların en yüksek dördüncü sıcaklığı dün kaydedildi

Cammu Keşmir bölgesi son haftalarda uzun süren kuraklık ve yoğun sıcak hava dalgalarıyla karşı karşıya.

Meteoroloji uzmanı Muhtar Ahmed, Cammu Keşmir bölgesinin son 3 haftadır hiç yağmura tanık olmadığını ifade ederek, "Bölgede temmuz ayı boyunca şu ana kadar sadece 11 milimetre yağmur yağdı. Bu durum oldukça kötüye gidiyor. Ancak gelecek haftalarda sıcaklığın düşeceğinden umutluyuz." diye konuştu.

Sıcaklığın 36 derecenin üzerinde seyrettiği bölgede, birçok yerde su kaynakları kururken, çiftçiler mahsulleri için endişeleniyor.

Dün 36,2 derecelik sıcaklıkla Cammu Keşmir'de temmuzda tüm zamanların en yüksek dördüncü sıcaklığı kaydedildi.

Cammu Keşmir'de tüm zamanların en yüksek maksimum sıcaklığı 10 Temmuz 1946'da 38,3 derece, ikinci en yüksek sıcaklık 9 Temmuz 1999'da 37 derece, üçüncü en yüksek sıcaklık Temmuz 1997'de 36,6 derece olarak ölçülmüştü.