Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’ya bağlı Kanlıköy’de meydana gelen “kasti hasar ve mülke tecavüz” suçlarından tutuklanan Sri Lanka uyruklu Sandun Madushan De Silva bugün yeniden Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Kadına Karşı Şiddetle Müdahale Şubesinde görev yapan Begüm Bektaş olayla ilgili olguları aktardı.

Polis, zanlının 9 Eylül 2023 tarihinde saat 23.00 sıralarında 138 promil alkolün etkisi altında Kanlıköy’de ikamet eden sevgilisinin evini bastığını söyledi. Polis, zanlının kendisiyle görüşmediği gerekçesiyle sevgilisinin evinin kapı camını, banyo camını kırarak, izinsiz olarak ikametgah içerisine girip mülküne tecavüz ettiğini açıkladı. Polis, zanlının ikametgah içerisinde bulunduğu suçüstü hali gereği tutuklandığını bildirdi. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 2 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde yapılan soruşturmada 2 Haziran 2023 tarihinden beri KKTC’de ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini söyledi. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının bir ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.