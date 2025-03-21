(Kamalı Haber) - Girne’de çalıştığı markete ait 3 milyon TL’yi aşan ürün çalıp sattığı gerekçesiyle tutuklanan Demir Ercan yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Cenk Özyay mahkemeye olguları aktardı. Polis, zanlının 12.02.2025 tarihinde Girne'de meydana gelen "Müstahdem Tarafından Sirkat' suçundan tutuklandığını söyledi. Polis, 08.03.2024-12.02.2025 tarihleri arasında Ozanköy 'de sakin zanlının depo ve mal dağıtım sorumlusu olarak çalışmakta olduğu Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren Erdener isimli marketten pazarlamak üzere çıkışını yaptığı toplam değerleri 3.171.107.21 TL olan çeşitli ürünleri tasarrufuna geçirip sirkat ettikten sonra Girne'de faaliyet gösteren Shayna, Verigo, Spontini ve Avni Ocakbaşı isimli işletmelere pazarlayıp, sattığını belirtti. Polis, şikâyet üzerine zanlının 5 Mart tarihinde tutuklandığını ifade etti. Polis, zanlının 3 kez mahkemeye çıkarılarak, 15 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde zanlının suçunu kabul eden ifade verdiğini, 17 ifade temin edildiğini açıkladı. Polis, yapılan muhaceret kontrollerinde zanlının Erdener isimli işletmedeki izninin 13.02.2025 tarihinde iptal edildiğini ve yasal statüsünün 25.03.2025 tarihinde son bulduğunu tespit ettiklerini açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, yazılı dava tebliğine kabul yönünde cevap verdiğini belirtti. Polis, meselenin ağır ceza mahkemesinin yetkisi giren ciddi bir suçtur olduğunu, serbest kalması halinde yargılanmaktan kaçabileceğini ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlının 60 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.