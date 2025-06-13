(Kamalı Haber)- Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde “müstahdem tarafından sirkat” suçundan yargılanan Ömer Deveci 3 buçuk yıl hapse mahkum edildi.

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’tan oluşan heyetin verdiği kararı, Barkın okudu.

Yargıç, sanığı kendi ikrarı, sunulan olgu ve emareler ışığında aleyhinde getirilen davalardan suçlu bulup mahkum ettiklerini açıkladı. Sanığın mahkum olduğu müstahdem tarafından suçunun 7 yıla kadar hapis cezası öngördüğüne vurgu yapan Barkın, bu suçun gün geçtikçe artan ve mahkemelerin gündemini meşgul ettiğini belirtti. Ciddi ve yaygın suçlar da caydırıcı ve pıt verici cezalar verilmesi gerektiğini kaydeden yargıç, sanığın bu suçları tekerrür eder şekilde işlemesini aleyhine değerlendirdiklerini kaydetti.

Yargıç, meblağların oldukça yüklü miktarlar olduğunu ifade ederek, sanık tarafından işlenen suçun vahametini artıran hususlar olduğunu dile getirdi.

Yargıç, “Bu hususlar ceza takdirinde sanık aleyhine ağırlaştırıcı faktör olarak dikkate alınır” dedi.

Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Barkın, oy birliği ile üç buçuk yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Ne olmuştu

Ömer Deveci, 2023 yılı Temmuz ayında Lefkoşa’da çalıştığı bir iş yerinden 63 bin 963 TL parayı çaldığı için tutuklanarak, müstahdem tarafından sirkat suçundan teminata bağlanmıştı.

Sanık, teminata bağlıyken Alayköy sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Mandella isimli iş yerinde çalıştığı dönemde 26.11.2024 ve 04.01.2025 tarihleri arasında iş yerine ait muhtelif modellerde bahçe ve ev ürünlerinin satışından elde ettiği 86 bin 706 TL’yi sirkat etmişti.