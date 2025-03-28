(Kamalı Haber) - Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren “İntertim Orman Ürünleri İthalat İmalat İhracat” isimli şirkette çalışan Recep Zeytuncu şirkete ait paraları çaldığı gerekçesiyle tutuklanarak teminata maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis memuru İbrahim Varol mahkemeye olguları aktardı. Polis, Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren “İntertim Orman Ürünleri İthalat İmalat İhracat” isimli şirkette çalışan zanlının 24.10.2024-03.02.2025 tarihleri arasında iş yerine ait 120 adet 5.760 Euro değerindeki kalıpları sözde M.D. isimli müşterilerine götürecek gibi sipariş geçerek zimmetine geçirdiğini söyledi. Polis, zanlının yine müşterileri olan bir şirketten satışlardan aldığı 10 bin TL’ lik ödemeyi şirket hesabına yatırmayarak zimmetine geçirdiğini ve yine müşterileri olan S.C.’nin sözde siparişini almış gibi onaysız siparişi şirkete bildirdikten sonra temin etmiş olduğu 500 Euro nakit parayı şirket hesabına yatırmayarak, tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığını söyledi. Polis memuru, yapılan şikayet üzerine zanlının 25 Mart 2025 tarihinde tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının etki etme olasılığı bulunmadığından mahkemeni uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlının soruşturma maksatlı yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispat-i vücutta bulunması, 30 bin TL nakit teminat yatırması, Bir Milyon TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kişinin 750 Bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.