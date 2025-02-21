Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, “63/2006 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası” altında yapılan “Yabancıların Çalışma İzinleri Tüzüğü’nün 34. Maddesi” kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işverenlerden, KKTC’ye çalışma maksadıyla gelen her 3. Dünya ülke vatandaşı için teminat ve banka garantisi göstermesini talep ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu çerçevede 24 Şubat tarihinden itibaren, ilgili tüzük maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak, işverenler tarafından yapılacak tüm çalışma izni başvurularında her 3. Dünya ülkesi vatandaşı için 250 Euro teminat isteneceğini kaydetti.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“İşverenler tarafından verilecek 250 Euro’luk teminat mektubuna ek olarak yapılan her çalışma izni başvurusu için işverenlerden bir de taahhütname alınacaktır. Taahhütname, işçinin çalışma izin süresini kapsayacak şekilde düzenlenecek ve iş ilişkisinin her ne şekilde olursa olsun sona ermesi halinde de işçininin ülkesine geri dönüşü için harcanacak masraflarını da kapsayacak şekilde olacaktır. Taahhütnamede, çalıştırılmak için müracaat edilen işçinin çalışma izin süresi ve işçinin kimlik bilgileri açıkça belirtilecektir.”

Çalışma izin başvurularında dikkat edilecek hususlar ise şunlar:

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ait csgb.gov.ct.tr online hizmet portalından Taahhütname örneği indirilip istenilen bilgiler doldurulacak ve işverenler tarafından (şirket ise Direktör veya Direktörleri) tarafından imzalanıp noter tarafından tasdiklenecektir. csgb.gov.ct.tr portalına yapılacak başvurularda eklenecek evraklar bölümündeki yere ilgili taahhütname yüklenecektir. Ayrıca taahhütnamelerin aslı Bakanlıkta oluşturulacak Birime de elden teslim edilecektir. Taahhütnamenin koşullarının ilgili işveren tarafından yerine getirilmediğinin tespit edilmesi halinde, daha sonra yapılacak üçüncü dünya ülkelerinden ön izin talepleri Bakanlık tarafından 1 yıl süre ile değerlendirmeye alınmayacaktır. 24 Şubat 2025 tarihinden önce online portal üzerinden yapılan ve Bakanlık tarafından değerlendirilmesi yapılmamış veya Bakanlık tarafından değerlendirilmesi yapılıp onay almış ancak Banka Teminat yüklemesi aşamasına gelmemiş her başvuru için sistem teminat miktarını 250 euro olarak düzenleyecektir. 24 Şubat 2025 tarihinden önce csgb.gov.ct.tr online hizmet portalına yapılmış ve Bakanlık tarafından onayı alınıp Teminatı yüklenen başvurular iptal edilmeyip süreç devam edecektir.”