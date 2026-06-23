Çalışma Dairesine ait web sitesine kanunsuz erişim sağlayarak, sitedeki verileri ele geçiren bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Nisan ayında Z.B.'nin (E-20) Çalışma Dairesi'ne ait web sitesine kanunsuz erişim sağlayıp, sitedeki verileri elde ettiği belirlendi. Olayın polisin bilgisine gelmesine üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.

-Ercan'da sarhoş olup rahatsızlık veren üç kişi tutuklandı

Ercan Havalimanı’nda dün, 160 promil alkollü E.A. (E-25),157 promil alkollü M.Ç. (K-24) ve 223 promil alkollü V.D.(E-33), makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu kişiler tutuklandı.

-Mekan kapatma saatine uymamak…

Gazimağusa’da bu sabah 02.00 sıralarında polis ekipleri tarafından yapılan denetimde, bir marketin işletme kapatma saatine uymadığı tespit edildi. Bahse konu market işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.