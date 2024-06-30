Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Demirhan’da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarketten hırsızlık yapan 21 Nijeryalı yaşındaki Jeremiah Edobor tutuklanarak, bugün mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Murat Taş mahkemede olguları aktardı. Mahkemede yeminli şahadet veren Taş, 29.06.2024 tarihinde saat 21.30 raddelerinde Demirhan’da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarkete alışveriş için gelen zanlının market içerisinde satışa sunulan toplam değeri 588,60 TL olan Ad Nike marka parfüm, 1 adet M&M çikolata, 1 adet Algida Milka Dondurma, 1 Bounty Çikolata,1 Ad Snicker Çikolata, , 1 adet Şah marka baharat, 4 ad. Bolci Dolgulu Çikolatayı alıp ceplerine koyduktan sonra ödeme yapmadan market dışarısına çıkararak sirkat ettiğini anlattı Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını ve konu eşyaların emare olarak alındığını söyleyerek, zanlının aleyhinde üç gün ek tutukluluk talep etti.

Polisin ardından söz hakkı alan zanlı ise pişman olduğunu, çaldığı ürünlerin parasını vermek ve özgür kalmak istediğini söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.