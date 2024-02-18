Lefkoşa’da park halindeki salon aracı çalarak hurdacıya satan kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’nın basın bültenine göre, 15 Şubat’ta Lefkoşa’da park halindeki salon aracı alıp kullandıktan sonra Haspolat’taki bir hurdacıya satarak 5 bin TL para temin eden Ö.Z. (E-38), tespit edilerek tutuklandı.

-Düşürülen cüzdanı çaldığı tespit edilen kişi de tutuklandı

Öte yandan, Ocak ayında, Gönyeli’de bir işletmeye ait araç park yerinde düşürülen ve içinde 1,200 TL nakit para bulunan cüzdanın çalınması ile ilgili yürütülen soruşturmada M.P. (E-22) zanlı olarak tutuklandı.