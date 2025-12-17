(Kamalı Haber) - Mali Polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “Suç gelirini aklama, irtikap, rüşvet alma”, "rüşvet talep etme, “rüşvet teklif etme", “görevi kötüye kullanma”, "kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu" ve "kanunsuz ateşli silah tasarrufu" suçlarından tutuklanan Hüseyin Cahitoğlu yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mali Şube'de görevli Müfettiş Muavini Ertem Hoca mahkemeye olguları aktardı.

Polis, zanlı aleyhindeki soruşturmanın, 4 şahıstan rüşvet talep ettiği yönünde polise bilgi verilmesi üzerine başlatıldığını söyledi. Polis, zanlının 2022-2024 tarihleri arasında Lefkoşa'da devlet dairelerinde işlemlerin yapılması için bazı şahıslardan 220 bin Euro, 35 bin sterlin rüşvet aldığını söyledi. Polis, zanlının yine aynı tarihler arasında bir devlet arazisinin kiralanmasına onay vermesi için devlet memuruna 200 bin sterlin rüşvet teklif ettiğini belirtti. Polis, devlet dairesindeki bir işlemin yapılması için ise zanlının bir şahıstan 200 bin sterlin rüşvet istediğini açıkladı. Polis, zanlıdan 3 ayrı gönüllü ifade aldığını, evinde yapılan aramada 9 mm çapında şarjör ve 50 adet 9mm canlı mermi bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, 3 Aralık’ta tutuklanan zanlının 4 Aralık’ta mahkemeye çıkarılarak, bir gün süre alındığını, bu süre içerisinde 9 kişinin sorgulandığını, 6 ifade temin edildiğini kaydetti. Polis, zanlının 5 Aralık’ta yeniden mahkemeye çıkarıldığını, 7 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde ise ses ve görüntü kaydı ile cep telefonunun Data İnceleme Şubesine gönderildiğini kaydetti. Polis, yine 7 günde 30’dan fazla kişinin sorgulandığını ve 15 ifade alındığını kaydetti.

Polis, son alınan ifadelerden birinin zanlının devlet kurumunda yapılacak bir işlem için bir şahıstan 100 bin euro rüşvet istemesine dair olduğunu açıkladı. Polis, zanlının emare alınan cep telefonunun incelendiğini, yapılan araştırma sonucu telefonun 2025 yılı Kasım ayında aldığını, bu nedenle eski telefonunun arandığını açıkladı. Polis, zanlının 12 Aralık’ta üçüncü kez mahkemeye çıkarılarak, 5 gün daha ek süre alındığını, bu süre içerisinde ise 10’dan fazla kişinin sorgulandığını ve 5 ifade alındığını kaydetti. Polis, 5 günde suç gelirinin aklanması suçlaması kapsamında zanlının banka hesaplarının incelemeye alındığını, bir bilgisayar ile bir adet USB tespit edilerek, emare alındığını açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini, emare alınan ses ve görüntü kayıtlarının incelemeye gönderildiğini, alınacak ifadeler olduğunu belirten polis ,5 gün ek süre talep etti.





Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 5 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.