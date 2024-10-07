Gazimağusa Belediyesi ile Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği iş birliğinde düzenlenen “Çağdaşlar Korosu’yla Nostalji Konseri” gerçekleşti.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Ayşegül Koşar’ın sunumu ve Şef Oskay Hoca yönetimindeki Çağdaşlar Korosu’yla Nostalji Konseri’nde 1960-70’lerden Asu Maralman, Bilgen Bengü, Coşkun Demir, Ersan Erdura, Funda, Rana Alagöz, Yeşim ve Yeliz sahne aldı.

Namık Kemal Meydanında yer alan konserde, dönemlerinin Türk Pop Müziği sanatçılarına büyük ilgi gösterildi ve tüm nostaljik şarkılar birlikte söylendi.

47 kişiden oluşan Çağdaşlar Korosu solistlerinin seslendirdiği 2 şarkının ardından 8 sanatçı ayrı ayrı sahne aldı. Konserin sonunda koro ve tüm sanatçılar izleyiciler ile birlikte “Hayat Bayram Olsa” şarkısını seslendirirken halkın yoğun ilgisi ve memnuniyeti geceye damga vurdu.

Program sonunda Gazimağusa Belediyesi tarafından tüm sanatçılara plaket ve çiçek takdim edildi.