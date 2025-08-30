Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün komutasındaki Türk ordusunun düşmanı kesin yenilgiye uğratarak ülkeyi özgürlüğüne kavuşturduğu günün 103’üncü yıl dönümünde, 30 Ağustos Zafer Bayramı KKTC’de de törenlerle kutlanıyor.

Ulu Önder Atatürk'ün başkomutanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruzu anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC’de resmi ve ulusal bayram olarak kutlanan 30 Ağustos’un yıl dönümünde tüm ilçelerde törenler yapılacak.

-Lefkoşa Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması

Lefkoşa Atatürk Anıtı'nda yapılacak çelenk sunma töreni, saat 09.30’da başlayacak. Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından Anıt Özel Defteri'nin imzalanması ile tamamlanacak.

Bu arada Zafer Bayramı çerçevesinde, bu akşam Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nde resepsiyon düzenlenecek.

-Dr. Küçük Bulvarı'nda resmigeçit töreni

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'ndaki resmigeçit töreni ise saat 10.00’da başlayacak. Törende, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek, tören birlikleri denetlenecek, halkın bayramları kutlanacak ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına bir subay konuşma yapacak. Tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konuşması ve resmi geçit ile sona erecek.

-Gazimağusa'da iki tören

Gazimağusa’da Zafer Anıtı önü ile İsmet İnönü Bulvarı'nda ise iki ayrı tören yapılacak. Zafer Anıtı önündeki tören 17.00’de başlayacak, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle son bulacak.

İsmet İnönü Bulvarındaki tören ise saat 17.30’da İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ile başlayıp, tören birlikleri ile halkın bayramının kutlanması, konuşmalar, şiir, halk dansları gösterisi, müzik dinletisi ve tören geçişiyle tamamlanacak.

-Girne

Girne’deki törenler, Atatürk Anıtı önünde saat 16.30’da yapılacak. Tören çelenklerin anıta sunulması ile başlayacak, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi, konuşma, şiir ve tören geçişiyle sona erecek.

Törenler çerçevesinde, KTBK Bando Komutanlığı saat 16.10’da konser verecek.

-Güzelyurt

Güzelyurt’taki tören saat 09.00’da Güzelyurt Kaymakamlığı karşısındaki Atatürk Anıtı önünde yer alacak. Tören, anıta çelenklerin sunulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ile başlayacak, ardından müze önüne geçilecek ve tören birlikleri denetlenecek, konuşmalar yapılacak, şiir ve resmi geçit ile tamamlanacak.

-İskele

İskele’deki tören saat 09.00’da Ecevit Meydanı’nda yer alacak. Törende, Atatürk Anıtına çelenk sunulacak, saygı duruşu yapılacak, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek. Tören alanında konuşmalar, halk dansları gösterisi ve şiirlerle devam edecek ve tören araçlı geçiş ile sona erecek.

-Lefke

Lefke’deki tören saat 18.00’de Lefke Atatürk Anıtı önünde yer alacak. Törende, anıta çelenkler sunulacak, şehitler için bir dakikalık saygı duruşu yapılacak, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek, tören birlikleri denetlenip bayram kutlanacak, konuşmalar ve şiirlerin ardından tören geçişi yapılacak.

-Akdoğan, Geçitkale, Mehmetçik

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bucaklarda da törenler düzenlenecek.

Akdoğan Atatürk Anıtı önündeki tören saat 09.00’da başlayacak. Tören, çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı, bayrakların göndere çekilmesi ve konuşma ile tamamlanacak.

Geçitkale meydanında saat 09.00’da düzenlenecek tören, çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak, saygı duruşu, İstiklal Marşı, bayrakların göndere çekilmesi ve konuşmaların ardından okunacak şiirlerle son bulacak.

Mehmetçik’te saat 09.00’da Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek törende ise, çelenkler Atatürk Anıtına sunulacak, saygı duruşu, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek, konuşma yapılacak ve şiir okunacak.

-Gemilerin liman ziyareti

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG Zıpkın Hücumbotu (P-336) ve TCG Bandırma Karakol Gemisi (F-502) KKTC’de liman ziyareti yapacak.

30 Ağustos Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında, TCG Zıpkın Hücumbotu (P-336) Girne Turizm Limanı’nda, TCG Bandırma Karakol Gemisi (F-502) ise Gazimağusa Ticari Limanı’nda halkın ziyaretine açılacak.