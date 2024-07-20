Güney Kıbrıs’ta büyük baş hayvan besicilerinin örgütlü olduğu koordinasyon komitesi bir açıklamada bulunarak, hellimin Menşe İsmi Korumalı (MİK) ürün olarak tescil edilmesinin ürünün ihracatının büyüme hızını durdurduğunu ve düşürdüğünü savundu.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, yerel basında sürekli hellimin Menşe İsmi Korumalı (MİK) ürün olarak tescil edilmesinin ürünün ticaretini uluslararası düzeyde artırdığına dair hükümet kaynaklı haberler gördüklerini ifade eden komite, sözlerinin devamında “keşke hükümet haklı olsaydı dileğinde” bulundu.

“Protected designation of origin” (PDO) olarak bilinen korumalı menşe adının amacının, özel ve yegâne ürünlerin ticari anlamda gelişmeleri için tescil edilmesi olduğunu ifade eden komite, ne yazık ki Kıbrıs’ta piyasa araştırması bile yapılmadan bir ürünün yalnızca kâğıt üzerinde tescil edildiğini ifade etti.

Korumalı menşe adının tescil edildiği şekliyle ihracata yardımcı olmadığını belirten komite, hellimin Menşe İsmi Korumalı ürün olarak tescil edilmesinden önce hellim ihracatının yıllık ortalama büyüme hızının 2016'dan 2021 yılına kadar yüzde 16,55 olduğunu; hellimin MİK ürün olarak kaydedilmesinin ardından ise hellim ihracatının yıllık ortalama büyüme hızının 2022 yılından 2024 yılına kadar yüzde 2,20 olduğuna işaret etti.

Gazeteye göre, söz konusu komite “hellimin KKTC’de herhangi bir kısıtlama olmadan üretilmesinin olumsuz bir faktör olduğu” iddiasında da bulundu.