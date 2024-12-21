MDP Genel Başkanı Büsküvütçü, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesinde canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

MDP’den verilen bilgiye göre Büsküvütçü, “Şehitlerimiz, bağımsızlık ve özgürlüğümüzün teminatıdır. Onların fedakârlıklarıyla bizlere emanet edilen bu topraklarda, mücadele ruhunu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğudur.” dedi.

MDP’nin şehitlerin aziz hatırasına sahip çıkmayı ve onların uğruna canlarını verdiği değerlere bağlı kalmayı bir görev olarak gördüğünü ifade eden Büsküvütçü, halkın birlik ve dayanışma içinde hareket etmesinin önemine vurgu yaptı.

“Şehitlerimizin emaneti, bizim en büyük sorumluluğumuzdur.” diyen Büsküvitçü, Kıbrıs Türk halkını bu anlamlı haftada birlik ve beraberlik içerisinde olmaya davet etti.

Büsküvitçü, şehitlerin ruhlarının şad olması temennisinde bulunarak mücadele ruhunun kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.