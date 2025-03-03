Yazılı açıklamasında Gazimağusa’da, 12 yaşındaki iki öğrencinin aynı okuldaki başka bir öğreniciye yönelik saldırıda bulunduğunu iddia eden Buray Büsküvütçü, kendilerini derinden sarstığını belirttiği bu olayla ilgili, "eğitim sistemimizin nasıl çöküş içinde olduğunu gözler önüne seriyor” ifadelerini kullandı.

Büsküvütçü, çocukların güvenliği için gerekli tedbirler alınana, olayın sorumluları yargılanana ve eğitim sisteminde radikal reformlar yapılıncaya kadar konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile bakanlık yetkililerini “olayın üstünü örtmeye çalışmak ve suskun kalmakla” suçlayan Büsküvütçü, “Eğitim Bakanı, çocukların güvenliğini sağlamakla yükümlüdür; bu tür olayların üzerini kapatmakla değil” ifadesini de kullandı.

Büsküvütçü, eğitim kurumlarında çocukların korunması için hangi tedbirler alındığı, alınacağını da sordu.