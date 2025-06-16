Milliyetçi Demokrasi Partisi Genel Başkanı (MDP) Buray Büsküvütçü açıklama yaparak sığınaklar ve kriz yönetim planları hakkında halkın bilgilendirilmesini talep etti.

MDP’den verilen bilgiye göre, Ortadoğu’da yaşanan gelişmelere rağmen KKTC’de olası bir kriz durumu için hazırlık yapılmadığını savunan Büsküvütçü, “KKTC olarak zaten ateş çemberinin tam ortasındayız ama bizim hükümet hâlâ günü kurtarma peşinde.” dedi.

Sığınaklar, toplanma alanları, acil tahliye güzergâhları, erzak depoları ve kriz yönetim planları hakkında halkın bilgilendirilmesini talep eden Büsküvütçü, vatandaşlar dışında ülkede bulunan insanlar için hazırlık yapılıp yapılmadığını sordu.