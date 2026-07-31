Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, “1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı” nedeniyle yayımladığı mesajda, 1 Ağustos’un Kıbrıs Türkü’nün şanlı direnişinin tarihe altın harflerle kazındığı gün olduğunu kaydetti.

Büsküvütçü mesajında, 1 Ağustos’un Kıbrıs Türkü’nün çelikten iradesini tarihe nakış gibi işlediği kutlu gün olduğunu ifade etti.

“1 Ağustos; maddi ve manevi tüm imkânsızlıklara rağmen bir avuç kahraman Türk’ün Rum-Yunan ikilisi karşısında yazdığı destanın, vatan sevgisinin ve bağımsızlık mücadelesinin sembolüdür.” diyen Büsküvütçü, bu direnişin bugün de gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Büsküvütçü, “Fakat bugünün direnişi, geçmişte olduğu gibi Rum-Yunan ikilisine karşı değil; bizden gibi görünüp milletimize zarar verdiğini düşündüğümüz, rüşveti, rantı ve adam kayırmayı devlet yönetiminin temeline yerleştiren anlayışa karşı verilmelidir.” dedi.