Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 1 Ağustos’un bu topraklardaki varoluş mücadelesinin ve özgür yaşama iradesinin en güçlü ifadesi olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bu günün en anlamlı günlerden biri olduğunu kaydetti.

Ertuğruloğlu, Osmanlı’nın 1571’de Kıbrıs’ı fethiyle başlayan tarihsel bağın Enosis hedefindeki Rum tedhiş hareketine karşı 1958’de Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) kuruluşuyla milli bir direnişe, 1976’da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) oluşumuyla da devlet çatısı altında kurumsal güvenliğe dönüştüğünü vurguladı.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kıbrıs Türk halkının adadaki varlığının ve geleceğinin tartışmasız teminatı olduğunu vurguladı.

Ertuğruloğlu, "1 Ağustos, yok edilmek istendiğimiz bu topraklarda, direnişten devlete nasıl geldiğimizi hatırlama ve TMT’nin direniş ruhu ve 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekâtı’ndaki kararlılığı da teyit etme günüdür.” dedi.

Kıbrıs’ta anlaşmanın tek yolunun, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesi olduğunu belirten Ertuğruloğlu, yan yana yaşayan, egemen eşit iki devlet temelindeki iradeden geri adım atmayacaklarını kaydetti.

Ertuğruloğlu, bölgedeki hak ve çıkarları her daim olduğu gibi garantör Anavatan Türkiye ile kararlılıkla savunacaklarını vurgulayarak, üç kutlu olayın birleştiği 1 Ağustos'ta şehitleri rahmet, isimsiz kahramanları ve gazileri minnetle andığını ifade etti.