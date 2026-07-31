Demokrat Parti Milletvekili Serhat Akpınar, “1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı” nedeniyle mesaj yayımladı.

Akpınar yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türkünün Ada'da var olması için şehit düşenler ve gazileri saygı ile andığını, Kıbrıs’ın fethinin 455’inci, Türk Mukavamet Teşkilatı’nın 68’inci ve onun devamı Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 50’inci kuruluş yıldönümlerini en kalbi hislerle kutladığını ifade etti.

Anavatan Türkiye ile birlikte Kıbrıs Türkü'nün değerlerine sımsıkı sarılması gerektiğini belirten Akpınar, Kıbrıs Türkü’nün eşit ve egemen statüsünü korumayan hiçbir yaklaşımın kabul görmeyeceğini belirtti.