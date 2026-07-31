Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 1 Ağustos’un Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin simgesi olduğunu belirtti.

Arıklı, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve varoluş mücadelesinde önemli dönüm noktalarını bir araya getiren bu anlamlı günün, birlik, beraberlik ve milli duruşun en güçlü sembollerinden biri olduğunu ifade etti.

Arıklı, 1 Ağustos’un; Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) kuruluşu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıl dönümü ve Osmanlı Devleti’nin 1571 yılında Kıbrıs’ı fethetmesinin yıl dönümünü aynı çatı altında buluşturan tarihi bir gün olduğuna dikkat çekti.

Kıbrıs Türk halkının geçmişte büyük fedakârlıklarla verdiği varoluş mücadelesinin bugün de aynı kararlılık ve milli bilinçle yaşatılması gerektiğini belirten Arıklı mesajında, “Atalarımızın bizlere emanet ettiği bu topraklarda, devletimize sahip çıkmak, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek en önemli sorumluluğumuzdur. Gelecek nesillere güçlü, müreffeh ve güvenli bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.

Toplumsal Direniş Bayramı’nın, milli birlik ve beraberlik ruhunu pekiştiren önemli bir gün olduğunu belirten Arıklı, başta Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı mensupları olmak üzere, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve özgürlük mücadelesine emek veren tüm kahramanları rahmet, minnet ve saygıyla andı.

Arıklı, tüm halkın 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı kutlayarak, bayramın ülkeye sağlık, huzur, birlik ve beraberlik getirmesini temenni etti.