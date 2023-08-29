Haber Ergün Yahat

5 yıl sonra bir arada!

Efsane, Türk Sanat Müziğinin Divası Bülent Ersoy için İstanbul’a uçtu, Diva’ya en sevdiği çiçek olan papatya taktim etti.

Adamızın sevilen ve yaptığı işlerle adından söz ettiren İletişim Danışmanı Demir Yılmaz Karafakılı, Bülent Ersoy’un Kuruçeşme Açıkhava konseri daveti üzerine bir günlüğüne İstanbul’a gitti.

2014 yılından bu yana aralıklarla bir araya gelen ikili kuliste hasret giderdi. Papatyalar karşısında Diva’nın mutluluğu gözlerinden okunuyordu. En son 5 yıl önce Kıbrıs’ta görüşen ikili bu kez İstanbul’da buluştu.

Divanın İletişim Danışmanı Arzu Acay ve Menajeri Haluk Şentürk’ün Demir e olan sevgisi sayesinde Bülent Ersoy ile yakın bağ kurduğu biliniyor.

Demir Yılmaz’ın Instagram hesabında yaptığı paylaşımlardan alıntı olarak; “Bülent Hanım’ı uzun zamandır görmedim, daveti üzerine İstanbul’a gittim. Yaşayan efsaneyi bir kez daha canlı canlı izlemek istedim.

O mikrofonsuz tüm Kuruçeşme’yi inleten sesi, seyirciyi gülmekten kıran sohbeti ve sahnesine nasıl önem verdiğini gördüğüm kıyafeti, saçı ve makyajıyla büyülendim.

50 kişiyi yöneten orkestra şefimiz Onur Özelçağlayan ‘ı ayakta alkışladım.” Sözleri iyiki konsere gitmişim der gibiydi.