Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk Toplumuna Yönelik Yardım Programı kapsamında finanse edilen "Building Community-Art for Social Action" (BCASA) projesi çerçevesinde 29 Kasım'da Lefkoşa’daki Goethe-Institute’de tam günlük bir etkinlik düzenlenecek.

BCASA ekibi tarafından yapılan açıklamaya göre, İngilizce olacak etkinlik saat 10.00’da başlayacak.

Visual Voices (VV), The Civil Society Initiative Association (SiTi) ve Mediterranean Management Centre of the Mediterranean (MC-Med) tarafından yürütülen "Building Community – Art for Social Action" projesinin bir parçası olan etkinlik, Lefkoşa’daki İngiliz Yüksek Komiserliği’nin ortak finansmanı ile yapılacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ve Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Charalambos Prountzos’un açılış konuşmalarıyla başlayacak etkinlikte, sanatçı Ümit İnatçı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi eski Kültür Bakan Yardımcısı Dr. Yiannis Toumazis ana konuşmacı olarak yer alacak.

Gün boyunca devam edecek etkinlikte, panel tartışmaları ve ağ kurma oturumları düzenlenecek; çağdaş Kıbrıs sanatının, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerle işbirliği içinde toplumsal diyaloğu nasıl teşvik edebileceği ve olumlu sosyal değişime nasıl katkıda bulunabileceği ele alınacak. Ayrıca "Art for Social Action" projesi kapsamında, sanatçılar ile sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ile göçmen hakları, LGBTQ+ deneyimleri, çok toplumlu entegrasyon ve çevresel adalet gibi önemli konuları ele alan yedi kamusal sanat eseri sergilenecek ve tartışmaya açılacak.

Halka açık olacak etkinlikte konferansa ve/veya ağ kurma etkinliğine katılmak isteyenlerin, 25 Kasım'a kadar kayıt formunu doldurması gerekiyor.

BCASA; sanatçıları, aktivistleri, sivil toplum kuruluşlarını ve yerel yönetim temsilcilerini bir araya getirerek toplumsal diyaloğu teşvik etmeyi ve sosyal değişime katkı sağlamayı amaçlıyor.