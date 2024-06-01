Bugün 1 Haziran Dünya Çocuk Günü…

Dünyada savaşlar ve açlık yüzünden çocukların öldüğü, göç yollarına düştüğü, temel haklardan ve eğitimden yoksun kaldığı gerçeği ortadayken buruk kutlanan bu gün, çocukların haklarını ve refahını korumaya ve geliştirmeye yönelik küresel kararlılığın altını çizmeyi amaçlıyor.

1 Haziran Dünya Çocuk Günü 1925 yılında Cenevre'de düzenlenen Dünya Çocuk Refahı Konferansı sırasında belirlendi ve birçok ülkede kutlanmaya başlandı.

Her çocuğun eğitime, sağlık hizmetlerine ve güvenli bir çevreye erişiminin sağlanmasına yönelik evrensel ihtiyacı hatırlatan Dünya Çocuk Günü, çocuk işçiliği, sömürü ve istismar gibi acil sorunlara dikkat çekmesi, çocukların temel insan haklarını savunur ve toplumları çocukların refahına ve gelişimine öncelik vermeye teşvik etmesi açısından da önem taşıyor.

-KKTC'de etkinlikler

Dünya Çocuk Günü nedeniyle bugün KKTC’de de çocuklara yönelik etkinlikler düzenleniyor.

Bazı belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının gün nedeniyle organize ettiği şenlik, festival, konser ve etkinliklerle çocukların gün boyunca eğlenceli zaman geçirmesi sağlanacak.