BUGÜN 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ



GÜN DOLAYISIYLA MESAJLAR YAYIMLANIYOR



Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Gün dolayısıyla mesajlar yayımlanıyor.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü mesajında “Bizleri dünyaya getiren, yetiştiren, büyüten, eğiten bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren, hoşgörü sınırları geniş, emekçi ve fedakar kadınlarımız toplumun her kesimi tarafından el üstünde tutulmalı, saygı görmelidir.” İfadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Genç İşadamları Derneği de gün dolayısıyla yayımladığı mesajda, en büyük istek ve temennilerinin hem ülkede, hem de dünyada, kadınlara yılda 1 gün değil, her gün gereken değerin ve eşitliğin verilmesi olduğu kaydedildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni Koruma Derneği de 8 Mart mesajında, “Türk kadınını gerçek gücüne kavuşturmak, kendine güvenini sağlayabilmek oldukça önemlidir” denildi.

KKTC Karadeniz Kültür Derneği’nin mesajında ise “Geleceğimizi yetiştiren ve şekillendiren, toplum hayatında erkeklerden çok daha zor şartlarda çalışmak zorunda bırakılan kadınların” 8 Mart’ı kutlandı.