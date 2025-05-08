Lefkoşa Marmara bölgesinde bazı sokaklara bugün 3 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamada, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 10.00 ile 13.00 saatleri arasında Marmara 26. Sokak, 27. Sokak'ın bir kısmı, 28.Sokak, 29.Sokak, 30.Sokak, 35. Sokak ve Boz Sokak’a elektrik verilemeyeceği kaydedildi.

Akdoğan, Ağıllar ve Türkmenköy'de bazı bölgelere elektrik verilemeyecek

Akdoğan, Ağıllar ve Türkmenköy Camii bölgesinde bugün 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre, bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 10.00 ile 13.00 saatleri arasında; Akdoğan Atmaca Bölgesi, Su Motorları, Ağıllar ve Türkmenköy Camii Bölgesi'ne elektrik verilemeyecek.