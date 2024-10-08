AB Yardım Programı kapsamında finanse edilen ve İnsan Hakları Platformu tarafından yürütülen İnsan Hakları Okulu üçüncü programı tamamlandı.

İnsan Hakları Platformu’ndan yapılan açıklamaya göre, geçen iki yıl boyunca Lefkoşa’da düzenlenen İnsan Hakları Okulu, bu yıl 14 Eylül - 5 Ekim tarihleri arasında Lefke'de katılımcılarıyla buluştu.

Bir sonraki program ise gelecek yıl Mağusa’da yapılacak.

Lefke Belediyesi’nde düzenlenen etkinlikte katılımcılara insan haklarına ilişkin uluslararası ve bölgesel standartlar, antlaşmalar ve ülkedeki uygulamalar etkileşimli bir yöntemle sunuldu.

Eğitime, sivil toplum örgütü çalışanlarından, farklı meslek dallarından ve öğrencilerden oluşan yirmiyi aşkın katılımcı dahil oldu. Katılımcılar, alanında uzman eğitmenlerden; İnsan Hakları Avukatı Aslı Murat, İnsan Ticaretiyle Mücadele ve Mülteci Hakları Program Koordinatörü Deniz Altıok, Demokratik Haklar Program Koordinatörü Didem Eroğlu ve LGBTİ+ Hakları Program Koordinatörü Erman Dolmacı’dan eğitim aldı.