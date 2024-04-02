-“Bu yaptığımız yolla birlikte trafiğin ne kadar rahatladığını görüyoruz”

Başbakan Ünal Üstel, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile birlikte, bu sabah, Girne-Alsancak ana yolu üçüncü etap çalışmaları kapsamında Alsancak girişine yeni yapılan çember düzenlemesini yerinde inceledi.

Başbakan Ünal Üstel ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’ya, bölgede yaptıkları incelemeler sırasında, Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın eşlik etti. İnceleme sırasında ihaleyi üstlenen şirketin direktörü Hüseyin Tüfekçi de hazır bulundu.

-Arıklı: "Çemberin oldukça işlerlik kazandığını gördük...Şimdi artık hızla yolun devamına başlayabileceğiz.”

Bakan Arıklı, Girne-Alsancak yolunun önemli sorunlarından birinin Alsancak girişindeki kavşak konusu olduğunu, burada çember mi yoksa trafik ışığı uygulaması mı yapılması konusunun bazı tartışmalara neden olduğunu belirterek, çember uygulamasını denemek için bugün Alsancak girişine bir çember koyduklarını ve Başbakan’ın da bu uygulamayı yerinde görmek istediğini ve hep birlikte inceleme yapmak için bölgeyi ziyaret ettiklerini söyledi.

Bakan Arıklı, Başbakan ile yaptıkları incelemenin ardından, “burada çemberin oldukça işlerlik kazandığını gördük. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Şimdi artık hızla yolun devamına başlayabileceğiz.” ifadelerini kullandı.

-Üstel: “Bugün [Alsancak girişindeki çember]düzenlemenin ilk denemesi yapılıyor”

Başbakan Ünal Üstel de incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, 2023 yılından beridir Alsancak- Karşıyaka-Çamlıbel-Güzelyurt yolunun rahatlaması için çalışmalar yaptıklarını ve bu çalışmalar kapsamda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığının yaptığı projelendirme ile bugün Alsancak girişindeki çembere kadar geldiklerini belirtti.

Başbakan Ünal Üstel, burada bu çemberin olması için bazı istimlakların yapılması gerektiğini ve bunların Bakanlık tarafından çözüldüğünü aktararak, “Bugün [Alsancak girişindeki çember]düzenlemenin ilk denemesi yapılıyor.” ifadelerini kullandı.

Başbakan, Girne-Alsancak ana yolunun 2012’den beri gündemde olan bir yol olduğunu anımsatarak, “Bizim hükümetimiz dedi ki bu yolu bitireceğiz ve bugün Alsancak’a kadar geldik. Alsancak’taki itilaflı çemberi çözdük. Bundan sonra, Lapta Oteller Bölgesi’ne, yani Lapta’nın çıkışına kadar gideceğiz” dedi.

-“Bu yaptığımız yolla birlikte trafiğin ne kadar rahatladığını görüyoruz”

“Bu yaptığımız yolla birlikte trafiğin ne kadar rahatladığını görüyoruz” diyen Başbakan Üstel, çalışmalar kapsamında yolların yanı sıra ışıklandırma, kaldırımlar, yürüyüş yolları ile minibüsler için durak yerlerinin de yapıldığını söyledi.

Üstel, şu anda Alsancak kavşağında yürütülen bu çalışmaların Lapta kavşağına kadar yapılacağını belirterek, insanlarının daha güvenli ve rahat bir şekilde kullanabilecekleri bir yolu bölgeye kavuşturmayı umduklarını söyledi.

Başbakan Üstel, bu doğrultuda emeği geçen Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ile yetkililere ve ilgili firmaya teşekkürlerini ileterek, çalışmaların bölgeye ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.