Maliye Bakanı Alişan Şan, Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesinde 8 Ağustos 1964 tarihinin mihenk taşı olduğunu belirterek, gösterilen direniş ve ortaya konan mücadelenin asla unutulmayacağını ve unutturulmayacağını vurguladı.

Şan, Erenköy Direnişi’nin 59’uncu yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Şan yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

“Şanlı mücadele tarihimizin mihenk taşlarından olan Şanlı Erenköy Direnişi'nin 59. yıl dönümünü onur ve gururla idrak etmenin mutluluğunu yaşamaktayız.

Başta Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere, yurt dışında öğrenim görürken tahsillerini yarıda bırakarak kutsal vatan topraklarını savunmak azmiyle Erenköy’e çıkan üniversite öğrencileri ve yurt dışındaki vatandaşlarımız, yokluk, yoksulluk içinde ve ağır şartlar altında bölge halkı ile birlikte Erenköy’de eşi benzeri olmayan mukavemet göstermiş, Kıbrıs Türk halkının bu mücadelesi tarihe altın harflerle yazılmış, Cumhuriyet'in temellerine en önemli harç konulmuştur.

Bu şanlı tarih, bu direniş, Kıbrıs’tan sökülüp atılmak istenen toplumumuzun üzerinde yaşadığı kutsal vatan topraklarına tırnağını geçirme mücadelesidir. Şanlı direniş asla unutulmayacak, unutturulmayacak, asırlarca nesilden nesile aktarılmaya devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Şanlı Erenköy Direnişi öncesinde Rumlar tarafından hain bir tuzaklama sonucu şehit edilen üniversite öğrencimiz ve genç şairimizin; şehit Süleyman Ali Uluçamgil’in de şiirlerinde belirttiği gibi, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile gönül birlikteliği ile hareket edip, tek bir vatana yürekten inanıp, ‘kimimiz ölürken diyoruz, kimimiz ölürkana’ sözlerini kendisine şiar edinerek, vatan uğruna her şeyden vazgeçebileceğini gösteren, öğrencisiyle, köylüsüyle, Mehmetçik, Mücahit ve Mücahidesi ile el ele verip üzerinde yaşadığımız topraklara can verip, ter döken aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Aramızda olan kahraman gazilerimize de sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. 8 Ağustos Şanlı Erenköy Direnişi’nin yıl dönümünü gönülden kutluyorum.”