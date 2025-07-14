Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) ile Türkiye Bilişim Derneği (TBD) iş birliğinde “KKTC Siber Güvenlik: Tehditler ve Önlemler Eğitimi” düzenleniyor.

BTHK’den yapılan açıklamaya göre, KKTC’nin siber dayanıklılığının artırılması amacıyla düzenlenen Siber Güvenlik Farkındalık Eğitimleri kapsamında yapılacak iki günlük eğitim yarın başlayacak. Açılış etkinliği yarın BTHK Konferans Salonu’nda saat 09.00’da gerçekleşecek.

Kamu ve özel sektörde görev yapan bilişim uzmanlarına yönelik eğitimde aşağıdaki başlıklar ele alınacak:

“Siber güvenlikte temel kavramlar ve yönetim ilkeleri, bireylere yönelik siber tehditler ve korunma yöntemleri, fiziksel güvenlik, yaşanmış siber saldırılardan çıkarılan dersler ve yeni teknolojilerin etkileri, son dönem çatışma ortamlarında edinilen siber güvenlik tecrübeleri ve alınması gereken önlemler, savaş ortamında kritik altyapıların ve endüstriyel kontrol sistemlerinin güvenliği, ofansif siber güvenlik-siber istihbarat, sızma testleri ve kırmızı takım uygulamaları, defansif siber güvenlik-SOC işletimi, durumsal farkındalık, güvenlik ihlali değerlendirmesi ve adli bilişim”