Komite bugün Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların bütçelerini ele alacak

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı 298 milyon 120 bin TL’lik Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu bütçesini oy çokluğuyla kabul etti.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığındaki toplantıya BTHK Başkanı Kadri Bürümcük de katılarak, milletvekillerin bütçeye ilişkin sorularını yanıtladı ve 2025’e yönelik projelerini aktardı.

Konuşmaların ardından komite dün geceki çalışmalarını tamamladı.

2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’na ilişkin görüşmelerine bugün devam edecek komite, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı bütçelerini ele alacak. Komite ayrıca Ekonomi ve Enerji Bakanlığına bağlı Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü ile Rekabet Kurulu bütçelerini de görüşecek.

2025 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nda Ekonomi ve Enerji Bakanlığı için 403 milyon 467 bin TL, İçişleri Bakanlığı için de 4 milyar 852 milyon 810 bin TL’lik bütçe öngörülüyor.

Komitenin dünkü gündeminde yer alan Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi ise pazartesi günü genel kurul çalışmalarından sonra ele alınacak.

-Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi pazartesi

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin dünkü gündeminde yer alan 16 milyar 485 milyon 959 bin TL’lik Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi ise pazartesi günü genel kurul çalışmalarından sonra ele alınacak.

Pazartesi ayrıca 1 milyar 936 milyon 92 bin TL’lik Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, 6 milyar 298 milyon 900 bin TL’lik Polis Genel Müdürlüğü ve 36 milyon 251 bin TL’lik Ombudsman bütçelerini görüşecek.