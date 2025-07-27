Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun (BRTK) televizyon yayınları yeni frekansla takip edilecek.

BRT Vericiler, Koordinatör Yardımcısı Uğur Buhara, yeni frekanslarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Buhara “Şuan Türksat 3A uydusundan yayın yapmaktayız. Türksat 3A uydusunun ömrü doluyor. Bu nedenle Türksat bizi 3A dan 4A uydusuna aktaracak. Bu aktarım için de frekans değişikliği gerekir” dedi.

Yeni nesil televizyonları olmayan izleyicilerin frekansları manuel olarak güncellemesi gerekiyor.

Yeni nesil televizyonu olan izleyicilerin ise televizyon frekans ayarları otomatik olarak güncellenecek.

Buhara, yeni frekans ayarlamalarıyla televizyonların izlenilebileceğini 1 ay süresince hem eski frekansın hem de yeni frekansın aktif olacağını ifade etti.

BRT 1, BRT 2, ADA TV, KANAL T ve TV 2020 yayınlarını sorunsuz takip edebilmek için uydu alıcılarının frekans 12344 polarizasyon vertikal (dikey) ve sembol oranı 30 bin olacak şekilde güncellenmesi gerekiyor.