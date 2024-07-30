Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 78,67 dolardan işlem görüyor.

Dün 80,86 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 79,05 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,48 azalarak 78,67 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 75,44 dolardan alıcı buldu.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de talep endişeleri ve diğer para birimleri karşısında güç kazanan ABD doları fiyatların düşüşünde etkili oluyor.

Güçlü doların, döviz kullananlar için petrolü daha pahalı hale getirerek talebi düşürmesi bekleniyor. ABD dolar endeksi saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,10 artışla 104,422 oldu.

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'den gelen zayıf ekonomik veriler, petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ederek piyasa oyuncularının talep endişelerini destekliyor.

Çin'de açıklanan ekonomik verilere göre, ülkede 2. çeyrek GSYH geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 artarak beklentilerin altında kaldı. Ülkede perakende satışları ise yüzde 2 artarak Aralık 2022'den beri en yavaş artışını kaydetti.

Küresel piyasa oyuncuları, bu hafta uluslararası bankaların yol haritası konusunda ipuçları vermesi beklenen toplantılara odaklandı. Bugün Almanya ve Avro Bölgesi'nde büyüme ve Almanya'daki enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti. Yatırımcılar, ABD ve Japonya merkez bankalarının yarın açıklayacakları para politikası kararlarını takip edecek.

Öte yandan, Orta Doğu'da devam eden çatışmaların küresel arzı olumsuz etkileyeceği beklentisi fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 80,40 ile 82,62 dolar aralığının direnç, 78,18 ile 77,30 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.