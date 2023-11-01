BÖYLESİ ANCAK KKTC'DE OLUR GAZİMAĞUSA'DA KAZILIP KAPATILAN YERLER YİNE KAZILIYOR

Ergün Yahat

Gazimağusa'da yıllardır devam eden ve bitmek bilmeyen kanalizasyon çalışmaları vatandaşları bezdirmeye devam ediyor.

Özellikle daha önceden kazılan ve kapatılan Larnaca yolunda bağlantı borularının unutulması sonrasında bazı bölgeler gibi kapatılıp tekrar açılması pes dedirtti.

Vatandaşların köstebek yuvasına dönen yollarda araçların zarar görmesiyle ilgili ilgili şirketin denetimde yetersiz kaldığını belirttiler.

Önümüzdeki günlerde kışın gelmesi ile birlikte Gazimağusa'da trafik iskencesinin katlanarak çıkılmaz bir hale geleceği iddia ediliyor.