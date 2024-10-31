Bostancı İrfan Nadir Bulvarı’na yarın elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak budama çalışması nedeniyle yarın 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Bostancı İrfan Nadir Bulvarı’na elektrik verilemeyecek.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.