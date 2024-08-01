Bostancı’da, Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekiplerinin denetimi sırasında durdurulan bir araçta bulunanlardan birinin şüpheli hareketleri üzerine yapılan aramada, uyuşturucu madde ele geçirildi; dört kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre dün gece 22.00 sıralarındaki olayda, Y.Ç.’nin (E-25) kullanımındaki ve A.D.S.(E-23), D.G.(K-24) ile A.G.’nin (E-24) yolcu olarak bulunduğu GH 149 plakalı araçta, yolcu A.D.S’nin şüpheli hareketleri sonucu üzerinde, eşyalarında ve araçta yapılan aramalarda, yaklaşık yarım gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir öğütücü tespit edilerek emare alındı.

Söz konusu dört kişi tutuklandı.