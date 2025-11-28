Bosna Hersek Radyo ve Televizyonu (BHRT) çalışanları, uzun yıllardır yasal yükümlülüklerin göz ardı edilmesi, televizyonla ilgili yasanın uygulanmaması ve televizyonun kapanma tehlikesi nedeniyle eylem yaptı.

Başkent Saraybosna'daki parlamento binası önünde toplanan kamu yayıncısı BHRT'nin çalışanları, yetkililerden yasal yükümlülüklerin uygulanması ve televizyonun kapanma tehlikesinin son bulmasını talep etti.

Çalışanlar, mali kaynak eksikliği nedeniyle eski ve işlevsiz teknik ekipmanlarla görev yaptıklarını, sahaya sınırlı çıkış imkanları bulunduğunu, program projelerinin ertelendiğini, kurumdan nitelikli çalışanların ayrıldığını ve bu sebeplerle vatandaşları bilgilendirme görevlerinin tehlike altında olduğunu aktardı.

Kurumun kapanma tehlikesi yaşadığını belirten çalışanlar, vatandaşlardan destek isterken siyasetçilerden destek istemediklerini, içinde bulundukları durumdan onları sorumlu tuttuklarını belirtti.

BHRT Genel Müdürü Belmin Karamehmedovic, yaptığı açıklamada, kendilerine sadece vaatler verildiğini ve yıllardır bu şekilde oyalandıklarını ifade etti.

Parlamento binası önüne kurulan çadırların içine stüdyo kuran çalışanlar, "BHRT'yi Kapatmayın" isimli özel canlı yayın gerçekleştirdi.