Ulusal medyanın Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, protesto notasında, Cvijanovic'in İsrailli yetkililerle yaptığı görüşmeler sırasında Bosna Hersek'in uluslararası alanda tanınan tek devlet sembolü olan Bosna Hersek bayrağının uygun şekilde sergilenmediği, bunun yerine Bosna Hersek'teki entitelerden birini temsil eden bayrağın resmi temsil izlenimi verecek şekilde kullanıldığı belirtildi.

Protesto notasında, söz konusu olayın Bosna Hersek'in egemenliğine, anayasal düzenine ve uluslararası alanda tanınan sembollerine gerekli saygının gösterilmemesi anlamına geldiği, bu tür bir ihmalin iki ülke arasındaki ilişkileri karakterize etmesi gereken karşılıklı saygı düzeyini yansıtmadığı aktarıldı.

Cvijanovic, Gazze'de soykırım yapan İsrail'i ziyaret ederek Başbakan Binyamin Netanyahu ve Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile görüşmüştü. Söz konusu görüşmelerde Bosna Hersek devlet bayrağı yerine ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) bayrağı kullanılmıştı.

Saar'ın, görüşmeden sonra ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Bosna Hersek'teki Hristiyan azınlıkların korunması ihtiyacını da görüştük." ifadesine, Bosna Hersek'teki en büyük Boşnak partisi olan Demokratik Eylem Partisi (SDA), ülkenin iç işlerine doğrudan müdahale edildiğini belirterek tepki göstermişti.