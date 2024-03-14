Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,11 artışla 8.920,33 puana yükseldi.

Endeks, Türkiye saatiyle 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 10,11 puan arttı. Dün 8.910,23 puandan kapanan BIST 100 endeksi güne 31,23 puan ve yüzde 0,35 artışla 8.941,46 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.869,73, en yüksek 8.972,52 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,07, teknoloji endeksi yüzde 0,06 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,35, sanayi endeksi yüzde 0,33 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 64'ü yükselirken 34'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Tüpraş, Türkiye İş Bankası (C) ile Koç Holding oldu.

- Altının ons fiyatı 2 bin 170 dolar

Uluslararası piyasalarda Türkiye saatiyle 13.00 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,0940, sterlin/dolar paritesi 1,2820 ve dolar/yen paritesi 147,80 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,1250 liradan, avro 35,1470 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 azalışla 2 bin 170 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,8 artışla 84,2 dolardan işlem görüyor.