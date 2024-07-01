Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,33 değer kaybederek 10.399,46 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 248,45 puan ve yüzde 2,33 düşüşle 10.399,46 puan oldu. Cuma günü, 10.647,91 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 66,16 puan ve yüzde 0,62 artışla 10.714,07 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.392,25 puanı, en yüksek 10.743,74 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,78, sanayi endeksi yüzde 2,42, hizmet endeksi yüzde 1,84 ve teknoloji endeksi yüzde 2,60 geriledi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 4'ü yükselirken 96'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Koç Holding, Tüpraş ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

- Altının ons fiyatı 2 bin 328 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,71, bileşik getirisi yüzde 41,27 seviyesinde.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0760, sterlin/dolar paritesi 1,2670 ve dolar/yen paritesi 161,10 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,6970 liradan, avro 35,1710 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 artışla 2 bin 328 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,3 yükselişle 85,1 dolardan işlem görüyor.