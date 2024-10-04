İngiliz Daily Telegraph gazetesinin haberine göre, 2017’de İngiltere’ye yaptığı bir ziyaret sırasında Dışişleri Bakanlığı’na giden ve burada dönemin Dışişleri Bakanı Boris Johnson’la görüşen Netanyahu, Johnson’ın ifadesiyle “gizli bir koridorda” bulunan ve “lüks bir Londra kulübü erkekler tuvaletine benzeyen” tuvaleti kullanmak istedi.

“Unleashed” adlı anı kitabında Johnson, “Bibi (Netanyahu) bir süreliğine oraya gitti. Bu bir tesadüf olabilir ya da olmayabilir ama bana daha sonra, böcek taraması yaptıklarında tuvalette bir dinleme cihazı bulduklarını söylediler” ifadelerine yer verdi.

Daily Telegraph'a verdiği röportajda bu iddiaya ilişkin daha fazla ayrıntı verip veremeyeceği sorulduğunda Johnson, “Sanırım bu olay hakkında bilmeniz gereken her şey kitapta var” yanıtını verdi.

İngiltere’nin İsrail'e bu olayı sorup sormadığı belli değil. Ancak aynı dönemde İsrail, Beyaz Saray'a da dinleme cihazları yerleştirmekle suçlanmıştı.

ABD'li yetkililere göre Washington, Beyaz Saray ve başkent çevresindeki diğer hassas noktalarda bulunan cep telefonu dinleme cihazlarının arkasında İsrail'in olabileceği sonucuna varmıştı.

Johnson'ın henüz bazı bölümlerinin yayınlandığı "Unleashed" adlı anı kitabı 10 Ekim'de satışa çıkacak.