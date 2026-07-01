BBC’nin haberine göre Meksika’nın Ekvador milli takımını 2-0 yenerek son 16’ya kalmasının ardından başkentte 1 milyondan fazla kişi kutlama için sokaklara çıktı.

19 ve 48 yaşlarındaki iki kadın ve 44 yaşındaki bir erkek sıkışıp nefessiz kalarak hayatını kaybetti.

Ölümlerin ardından Mexico City Belediye Başkanı Clara Brugada taraftarları kutlamalarda ‘sorumluluk, dikkat ve sağduyu’ya davet etti.

Ekvador karşısında alınan sonuç Meksika’nın 1986’dan bu yana dünya kupasındaki ilk eleme aşaması galibiyetiydi.