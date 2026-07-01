Erakçi, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Katz'ın İran'ı ve Hamaney'i hedef alan sözlerine yanıt verdi.

ABD ile 14 Haziran'da varılan mutabakata işaret eden Erakçi, "İslamabad Mutabakat Zaptı'nın şartları son derece net ve herkesin görebileceği şekilde kamuya açık. ABD Başkanı (Donald Trump), Tel Aviv'deki evcil hayvanlarına ağızlık takmayı taahhüt etti. Eğer efendilerini görmezden gelirlerse, İran onlara derslerini verecek." ifadesini kullandı.

Erakçi, "Halkımıza ve Liderliğimize yönelik herhangi bir tehdit, anında güçlü bir yanıt alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Savunma Bakanı Katz; İran, Lübnan, Suriye, Gazze, Türkiye ve İsrail'in gelecekteki askeri kabiliyetlerinin ele alındığı bir basın toplantısında, orduya İran'a karşı "bağımsız" bir saldırı planı hazırlama talimatı verildiğini söylemişti.

İsrail'in İran'la "yarın" savaşa girebileceğini söyleyen Katz, İran lideri Hamaney hakkındaki soruya ise onun "ölüm için işaretlenmiş" olduğunu iddia etmişti.