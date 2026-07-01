CBS’in haberine göre yerel saatle öğlen binanın zirvesine tırmanan maskeli çift, üstünde “Sevginin gücü, güce olan sevgiyi yendiğinde, dünya barışla tanışacak” yazan pankart açtı.

Olay yerine New York Polis Departmanı’nın bir helikopteri gönderildi. İkili 443 metre yüksekliğindeki binanın tepesinde yaklaşık 10 dakika durduktan sonra daha aşağıdaki küçük bir platforma indi.

Burada erkek olan tek dizinin üzerine çöktü ve kadına evlilik teklif etti. İkili daha sonra birbirine sarıldı, kadın maskesini çıkardı ve öpüştüler.

İkilinin, yerel istasyonlara ait radyo ve televizyon verici kulesinin en tepesine kadar tırmanmayı nasıl başardığı henüz netlik kazanmadı.

Polis ikilinin gözaltına alındığını bildirdi.