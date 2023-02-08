Girne Amerikan Üniversitesinin başlatmış olduğu ihtiyaç kolilerinin toplanmasına akademik ve idari personelin yanında bölge halkından da destekler gelmeye devam ediyor.

Resmî sosyal medya hesaplarında sabah saatlerinde paylaşılan sosyal sorumluluk projesine, bir günde toplanan koliler yüreklere su serpti.

Girne bölgesinden çıkarılacak tıra eşyalar teslim edilirken bölge halkın seferber olduğunu görmek duygu dolu anlar yaşattı.

İhtiyaç kolilerini teslim etmek üzere 24 saat Girne Amerikan Üniversitesine gelebilir, Spectrum binasının altında bulunan Book Store bölgesine bırakabilirsiniz. 0548 835 24 90 numaralı WhatsApp destek hattından da irtibata geçebilirsiniz.