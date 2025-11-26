Birleşmiş Milletler (BM), Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü vesilesiyle İsrail'in Filistin topraklarındaki işgal ve saldırılarına son vermesi gerektiğini belirterek, uluslararası topluma, iki devletli çözüm ve Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkı için seslerini yükseltmesi çağrısı yaptı.

New York'taki BM Genel Merkezinde Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü nedeniyle özel bir toplantı düzenlendi.

Toplantıda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres adına konuşan Kabine Şefi Earle Courtenay Rattray, "Bugün, basit bir gerçeği yeniden teyit etmek için toplandık. Filistin halkının onur, adalet ve kendi kaderini tayin hakkı için. Ancak son iki yılda bu haklar akıl almaz bir şekilde ihlal edildi." dedi.

Rattray, Gazze'nin harabeye döndüğünü, çoğu çocuk ve kadın on binlerce insanın hayatını kaybettiğini, öte yandan işgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlilerin, İsrail güçlerinin ve topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddeti altında tarifsiz zorluklar yaşadığını söyledi.

Ekimde yürürlüğe giren Gazze'deki ateşkesin bir "umut ışığı" olduğunu belirten Rattray, Türkiye dahil arabuluculara teşekkür etti ve "Bu diplomatik ivmenin sahada somut ve acil ihtiyaç duyulan ilerlemeye dönüştürülmesi elzemdir." diye konuştu.

Rattray, Gazze'ye insani yardımların engellenmeden ulaşması gerektiğini vurgulayarak, bu bağlamda üye devletleri, işgal altındaki Filistin toprakları için hayati önem taşıyan acil 4 milyar dolarlık bağış hedefini karşılamaya çağırdı.

"Filistinliler için devlet olmak bir haktır." diyen Rattray, İsrail'in, Doğu Kudüs dahil Filistin topraklarındaki işgaline son vermesi gerektiğini dile getirdi.

Rattray, "BM, Filistin halkına ve onların kendi kaderini tayin hakkına olan bağlılığından asla vazgeçmeyecektir. Tüm hükümetleri, sivil toplumu, din adamlarını ve sıradan vatandaşları bizimle birlikte seslerini yükseltmeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

- "Kendi kaderini tayin hakkı, korunması gereken bir haktır"

BM Genel Kurul Başkanı Annalena Baerbock da BM'nin Filistin'de iki devletli çözümün temelini attığı halde, neredeyse 80 yıldır Filistin Devleti'nin hala tanınmadığını ve BM'ye üye olarak kabul edilmediğini vurguladı.

Baerbock, "Kendi kaderini tayin hakkı, yani kendi devletinde yaşama hakkı, kazanılması gereken bir ayrıcalık değil, korunması gereken bir haktır. Filistin halkı için bu hakkı yerine getirmekten başka seçenek yoktur." dedi.

Gazze'deki ölüm ve yıkımları örnek göstererek, İsrail-Filistin sorununun kalıcı savaş, yasa dışı işgal ve zorla yerinden etmelerle çözülemeyeceğini vurgulayan Baerbock, iki milletin ancak iki egemen ve bağımsız devlet halinde yan yana yaşadıklarında kalıcı barış ve güvenliğin sağlanabileceğini kaydetti.

- Gazze ve Batı Şeria'da durum

İsrail'in 8 Ekim 2023’te Gazze Şeridi'ne başlattığı ve iki yıl süren saldırılar, 10 Ekim 2025’te sağlanan ateşkesle durmuştu.

Gazze'deki saldırılarda 69 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 170 binden fazlası yaralandı. BM, yeniden inşa maliyetini yaklaşık 70 milyar dolar olarak hesaplıyor.

Aynı dönemde Batı Şeria'da, yerleşimciler ve İsrail güçlerinin saldırıları sonucu 1080 Filistinli öldü, 11 binden fazla kişi yaralandı, 20 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındı.