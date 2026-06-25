Pope, Venezuela'da art arda meydana gelen 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki iki depreme ilişkin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

Venezuela'da birkaç dakika içinde iki deprem olmasının yürek burkucu olduğunu belirten Pope, can kayıplarının olduğunu, çok sayıda kişinin yaralandığını ve etkilendiğini kaydetti.

Pope, "IOM, ihtiyaçları değerlendirmek ve etkilenenlere destek olmak için ortaklarıyla harekete geçiyor. Acil uluslararası destek, müdahale için kritik önem taşıyor." ifadesini kullandı.