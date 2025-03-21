Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İrlanda'nın başkenti Dublin'de Filistin'e destek çağrısında bulundu.

Albanese, Trinity College Dublin'de "Filistin İçin Akademisyenler" tarafından düzenlenen konferansta Filistin'deki insan hakları ihlalleri ve uluslararası hukuk bağlamındaki değerlendirmelerini paylaştı.

Konferans, akademisyenler, öğrenciler ve insan hakları aktivistleri tarafından büyük ilgi gördü. Katılımcılar, Francesca Albanese'nin değerlendirmelerini dikkatle dinledi.

BM Filistin Özel Raportörü, Dublin'deki konferansta Filistin'de yaşananları soykırım olarak nitelendirdi.

İnsanlığın bir araya gelerek bu durumu dürüstçe tartışması gerektiğini vurgulayan Albanese, bilim ve bilgi ışığında yapılan değerlendirmelerin de bu gerçeği ortaya koyduğunu söyledi.

Albanese, Filistin'deki adaletsizliğe karşı duran öğrenciler ve gençler başta olmak üzere, toplumun her kesiminden insanların bu mücadelenin temel taşı olduğunu belirterek, adalet arayışında yer alan bu bireyleri, sağlıklı toplumsal sistemin koruyucu gücü olarak nitelendirdi.

Filistin'e destek çağrısında bulunan Albanese, konferansın ardından düzenlenen soru-cevap bölümünde dinleyicilerin Filistin meselesine dair sorularını yanıtladı.

Konferansta bir öğrencinin "Uluslararası hukuk hala var mı?" sorusuna yanıt veren Albanese, sorunun hukukun kendisinden değil, onu uygulayan sistemin ve politikacıların ihanetinden kaynaklandığına dikkati çekti.

Albanese, uluslararası hukukun tamamen reddedilmesi yerine hatalardan arındırılarak güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Katılımcılardan birinin, "çalıştıkları büyük şirketlerle sorun yaşamamak adına bazen sessiz kaldıklarını" ifade etmesi üzerine Albanese, bu durumun köklü değişim için fırsat olabileceğini belirterek mevcut sisteme bağımlılığı kırmanın gerekliliğine vurgu yaptı.

Albanese, büyük şirketlerin çıkarlarının insanlık değerlerinin önüne geçmemesi gerektiğini ifade ederek, bu yapının yalnızca sömürü ve adaletsizlik ürettiğini, Filistin'de yaşanan soykırımın da bunun en çarpıcı örneklerinden biri olduğunu kaydetti.