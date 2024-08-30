Shamdasani, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Katz'ın "Batı Şeria halkı, Gazze'de yapıldığı gibi topluca zorla yerinden edilmeli" şeklindeki açıklamasını şiddetle kınayan Shamdasani, "Bu açıklamalar sadece çok kötü olan durumu daha da tırmandırmaya hizmet eder." dedi.

Shamdasani, yetkililer tarafından yapılan bu açıklamaların, insan hakları ihlallerini de teşvik edebileceğini aktardı.

İsrail'in 28 Ağustos'ta geniş çaplı saldırılar başlattığı işgal altındaki Batı Şeria'da yaşananlardan da son derece endişeli olduklarını söyleyen Shamdasani, saldırıların buradaki felaket seviyesinde olan durumu daha da kötüleştirme riski taşıdığının altını çizdi.

Shamdasani, Batı Şeria'da Filistinlilere karşı işlenen ihlaller için uzun süredir devam eden bir "cezasızlık" durumunun olduğuna işaret ederek, bu ihlallerin kurbanları için hesap verebilirlik ve adalet olmadığını vurguladı.